Саакашвили решил вести переговоры с Галустяном

Анастасия Шипицина
© Служба новостей «URA.RU»
30 мая 2019 в 18:35
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Евромайдан. Киев (Украина), флаг украины, саакашвили михаил
Михаилу Саакашвили недавно вернули украинское гражданствоФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов вести переговоры с российским комиком Михаилом Галустяном. В эфире телеканала «Наш» он заявил, что диалог Украины и России может быть возможен, если юморист станет президентом РФ.

По прибытии в Киев российские журналисты хотели задать вопросы об украинском лидере Владимире Зеленском. «Я говорю: „Ребята, у вас есть товарищ Галустян“», — приводит ответ Саакашвили РИА «Новости».Экс-президент Грузии отметил, что диалог между странами может состояться в случае, если комик будет баллотироваться в президенты России и народ за него проголосует. По его словам, только после этого можно «разговаривать с нами».

Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, которого политик лишился в 2017 году.Паспорт отобрали из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. Сейчас бывший грузинский президент вернулся на Украину. Однако он не собирается участвовать в ближайших выборах в Раду, но поддержит появление новых политических сил, передает «Национальная служба новостей».

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