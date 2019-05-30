Саакашвили решил вести переговоры с Галустяном

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили готов вести переговоры с российским комиком Михаилом Галустяном. В эфире телеканала «Наш» он заявил, что диалог Украины и России может быть возможен, если юморист станет президентом РФ.
По прибытии в Киев российские журналисты хотели задать вопросы об украинском лидере Владимире Зеленском. «Я говорю: „Ребята, у вас есть товарищ Галустян“», — приводит ответ Саакашвили РИА «Новости».Экс-президент Грузии отметил, что диалог между странами может состояться в случае, если комик будет баллотироваться в президенты России и народ за него проголосует. По его словам, только после этого можно «разговаривать с нами».
Президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт, которого политик лишился в 2017 году.Паспорт отобрали из-за недостоверной информации, указанной в анкете при получении гражданства. Сейчас бывший грузинский президент вернулся на Украину. Однако он не собирается участвовать в ближайших выборах в Раду, но поддержит появление новых политических сил, передает «Национальная служба новостей».