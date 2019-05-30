Владимир Зеленский предложил журналистке напополам оплатить покупку жилья матери погибшего горнякаФото: Личная страница Владимира Зеленского во «Вконтакте»
Президент Украины Владимир Зеленский поругался с журналисткой телеканала «Прямой» во время визита в шахту «Лесная» во Львовской области, где в ночь на 29 мая погибли двое горняков.
В начале визита шахтеры пожаловались главе государства на задержки зарплат и рассказали о проблемах в отрасли, передает ТВЦ. В ответ Зеленский пообещал со всем разобраться. А одна журналистка заявила, что матери погибших горняков ждали президента весь день. «Я не приехал?.. Давайте сейчас мы с вами купим квартиру людям… Что вы мне тут интервью ведете?», — ответил ей Зеленский. После того, как украинский лидер предложил журналистке напополам оплатить покупку жилья матери погибшего горняка, спор утих.