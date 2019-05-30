В Москве отреагировали на запрет США пользоваться российскими космодромами

Решение Пентагона о запрете другим странам мира использовать российские космодромы может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации пусков на коммерческой основе. Об этом сообщает сайт Роскосмоса.
«Данное решение Пентагона может негативно отразиться на международном сотрудничестве по организации регулярных запусков космических аппаратов на целевые орбиты на коммерческой основе», — говорится в сообщении. Отмечается, что Роскосмос осуждает решение Минобороны США. Госкорпорация уверена, что таким образом США пытается искусственно ограничить использование российских космодромов на международном рынке и проявляет недобросовестную конкуренцию.
Минобороны США включило Россию в список стран, с которыми запрещено сотрудничать при пусках американских коммерческих спутников из-за рисков в сфере кибербезопасности, передает «Национальная служба новостей». Также в списке уже находятся Китай, Северная Корея, Иран, Судан и Сирия. Ограничения вступит в силу с 31 декабря 2022 года, пишет портал Утро.ру.