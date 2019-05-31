30 мая 2019

В Кремле озвучили дату «прямой линии» с Путиным

Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
31 мая 2019 в 03:21
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Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня, пишут СМИФото: Анна Майорова © URA.RU
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Прямая линия Путина

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня. Об этом журналистам рассказали близкие к администрации президента источники.

«Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказал один из собеседников», — пишет РБК. Ранее, напомним, telegram-каналы активно распространяли информацию, что прямая линия с российским лидером состоится 13 июня. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности — в этот день глава государства будет на саммите ШОС в Бишкеке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами подтвердил, что прямая линия состоится не 13 числа, однако достоверную дату называть не стал.

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