В Кремле озвучили дату «прямой линии» с Путиным

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня, пишут СМИ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Прямая линия Путина

Ежегодная «Прямая линия с Владимиром Путиным» запланирована на 20 июня. Об этом журналистам рассказали близкие к администрации президента источники.

«Кремле ориентируются именно на эту дату, она является основной, сказал один из собеседников», — пишет РБК. Ранее, напомним, telegram-каналы активно распространяли информацию, что прямая линия с российским лидером состоится 13 июня. Позже выяснилось, что информация не соответствует действительности — в этот день глава государства будет на саммите ШОС в Бишкеке.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в беседе с журналистами подтвердил, что прямая линия состоится не 13 числа, однако достоверную дату называть не стал.