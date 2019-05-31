Повышение цены топлива в первую очередь отразится на бизнесменах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На три-четыре рубля выросли цены на бензин в Курганской области за последний год (май 2018 — май 2019). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте benzin-price.ru. Так, если в мае 2018 года литр бензина марки А-92 стоил 37,35 рублей, то сейчас водителям приходится платить 40,5 рублей.

С начала этого года средняя цена на 92-й выросла на 70 копеек, а на 95-й и дизельное топливо — более чем на рубль. «Мы отправили запросы всем производителям, если у них будет экономическое обоснование единовременного повышения цены, например рост оптовой цены, то это не будет нарушением антимонопольного законодательства» — прокомментировала «URA.RU» директор Курганского управления Федеральной антимонопольной службы Татьяна Соболевская.

По мнению участников рынка, из-за постоянного роста цен на топливо уже несколько лет не удается обновить автопарк. «Рост цен не дает планировать развитие, мы хотим покупать новые автобусы, новые колеса, создавать комфортные условия для людей, вместо этого мы из-за 10 копеек повышаем цены на билеты на 15-50 рублей, и все меньше пассажиров хочет пользоваться нашими услугами. С 2010-го до 2014-го мы купили пять автобусов. А после 2016-го — ни одного», — поделился с корреспондентом «URA.RU» предприниматель Александр Калинин.

Похожая ситуация сложилась в Тюменской области. Эксперты опасаются, что в регионах Урала наступит дефицит бензина.