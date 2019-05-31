Родственник экс-участницы шоу «Голос. Дети» написал заявление в полицию на Алсу

Двоюродный брат участницы шоу «Голос» Рушаны Валиевой — Ильгиз подал заявление в Останкинское отделение московской полиции на певицу Алсу и ее мужа Яна Абрамова по факту влияния на результат голосования в шоу «Голос. Дети». Об этом сообщил адвокат заявителя Искандер Фахретдинов.
«Купив „Первый канал“, Абрамовы не купят общественное мнение», — цитирует позицию Валиева «Ридус». По словам автора заявления, он не согласен с результатами голосования в конкурсе, которые стали известны в конце апреля.
Рушана Валиева участвовала в отборочном туре шоу «Голос. Дети» несколько лет назад, но не прошла кастинг. Однако через несколько лет она пришла на проект «Голос» и дошла до финала. Ранее певица заявляла, что для нее «Голос. Дети» «всегда был светлым конкурсом без какого-то негатива или вражды». Валиева отметила, что дочь Алсу Микелла Абрамова — талантливая девочка, у которой есть свой стиль исполнения.
В финале шестого сезона шоу «Голос. Дети» по итогам СМС-голосования победила 10-летняя дочь певицы Алсу, за которую отдали голоса 56,5% зрителей. Однако многих телезрителей возмутил результат, и они усомнились в честности победы. Из-за скандала вокруг проекта «Первый канал» привлек компанию Group-IB для проведения расследования. В результате канал принял решение аннулировать результаты финала. 24 мая был проведен специальный выпуск шоу, на котором победителями объявили всех финалистов, напоминает «Национальная служба новостей».