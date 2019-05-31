В Кремле заявили об ошибках социологов в рейтингах Путина

Социологи часто ошибаются при формировании рейтингов президента России Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, данные аналитиков нередко противоречат реальности, но Кремль все равно ценит работу специалистов.
«Мы видим, что сейчас очень много разных рейтингов, в целом тема, что называется, на слуху. Может быть, это связано с приближающейся „прямой линией“ президента. Мы, конечно, внимательно отслеживаем разные данные, зачастую они полностью противоречат тому, что мы получаем потом в реальности от граждан, такое бывает очень часто», — сказал журналистам Дмитрий Песков.
Песков подчеркнул, что у президента Путина есть «один рейтинг», который формируется по оценке его работы россиянами. Но Кремль высоко ценит профессионализм социологов и, когда возникают вопросы, задает их.
Ранее ВЦИОМ опубликовал данные о рейтингах Путина, которые ввели общественность в замешательство. Одни итоги опроса показали, что уровень доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до 31,7%. Другие же итоги говорят, что почти две трети россиян (65,8%) одобряют деятельность главы государства, причем количество таких респондентов выросло по сравнению с январем.