Премьер Малайзии заступился за Россию в расследовании крушения Boeing над Донбассом

Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад встал на сторону России в расследовании крушения малайзийского Boeing MH17 над Донбассом. Политик также отметил, что Москву обвинили в случившемся без веских оснований, а процесс разбирательства слишком политизирован.
«Мы знаем, что ракета, которая сбила самолет, была российского типа, но она также могла быть сделана на Украине», — приводит RT слова Мохамада. Он подчеркнул, что снаряд могли выпустить не только российские войска, но и ополченцы, и украинские солдаты. «Нужны сильные доказательства, показывающие, что она была пущена русскими», — заключил малайзийский премьер.
Он также отметил, что расследование носит излишне политизированный характер, а международные эксперты специально пытаются переложить вину на Россию. «Идея состояла не в том, чтобы выяснить, как это произошло, а чтобы попытаться возложить вину на русских», — предположил Мохамад. Он также потребовал провести максимально открытое расследование и дать малайзийской стороне доступ к «черным ящикам» сбитого Boeing.
Boeing, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул в Донецкой области 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли все 298 человек, находившиеся на борту. По предварительным данным, самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Расследование случившегося продолжается до сих пор, а в документах по делу постоянно появляются нестыковки, напоминает «Национальная служба новостей».