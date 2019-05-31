Госдума озаботилась «живым» и «мертвым» пивом

На рассмотрение Госдумы внесен законопроект, устанавливающий такие понятия, как «живое» и «мертвое» пиво. С соответствующей инициативой выступил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.
В пояснительной записке к документу говорится, что цель введения этих понятий — «разграничение пива высокого качества от суррогатного пива». Последним предлагается называть напиток, прошедший пастеризацию, «живым» соответственно, — непастеризованное пиво, передает ТАСС.
«Польза натурального пива, приготовленного согласно традиционному рецепту (ячменный солод, хмель, вода) и употребляемого в умеренных дозах, признается современной медициной», — говорится в документе. Тут же депутат Иванов отметил, что «о качестве российского пива такого сказать нельзя».
Если законопроект будет принят, в рекламе, на таре и на упаковках напитков, произведенных с добавками, будет указываться, что это «пивной суррогат», уточняет «Национальная служба новостей». «Употребление такого продукта, безусловно, вредит здоровью», — утверждает Иванов.
В январе депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Свинцов разработал законопроект, запрещающий продажу алкоголя и табака в обычных продуктовых магазинах, напоминает RT. Этим же проектом закона предлагалось ограничить доступ в специализированные магазины для россиян моложе 18 лет.