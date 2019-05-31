Минтруд откликнулся на предложение о сокращении новогодних каникул

Выходные 4 и 5 января перенесутся на май Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В министерстве труда РФ заявили, что новогодние каникулы не будут сокращены в следующем году. Там напомнили, что нерабочие праздничные дни установлены Трудовым кодексом, поэтому их количество останется неизменным.

«Нерабочие праздничные дни не сокращаются и не увеличиваются — они установлены 112 статьей Трудового кодекса РФ. <…>Количество как нерабочих, так и рабочих дней в году при этом не меняется», — говорится в заявлении ведомства.

В Минтруда добавили, что ранее кабмин предложил профсоюзам и работодателям перенести выходные дни 4 и 5 января 2020 года (выпадающие на субботу и воскресенье) на 4 и 5 мая, передает RNS. Таким образом, в следующем году россияне будут отдыхать с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая, с 9 по 11 мая, а также с 12 по 14 июня и 4 ноября.

Как ранее писало «URA.RU», зимние каникулы в 2020 году будут на два дня меньше, чем в 2018 и 2019 годах. Это связано с тем, что 30 и 31 декабря 2019 года выпадают на понедельник и вторник, и, следовательно, являются рабочими днями. В разговоре с «URA.RU» эксперт Высшей школы экономики Елена Варшавская предложила сократить новогодние каникулы до 4-6 дней.