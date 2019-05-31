Методику опросов о рейтинге Путина сравнили с меню в ресторане

Владимиру Путину сегодня по-прежнему доверяет большинство россиян Фото: Сайт Президента России

Методология опросов, фиксирующих уровень доверия россиян к главе государства, является спорной, а публикация отдельных выдержек не может быть корректной. Об этом «URA.RU» заявил политолог, профессор НИУ ВШЭ Олег Матвейчев, комментируя результаты исследований, проведенных Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). По мнению эксперта, сегодня рейтингу президента РФ Владимира Путина ничего не угрожает.

Он сообщил, что реальный уровень доверия президенту колеблется, в зависимости от регионов, от 65 до 70 процентов. «Все рейтинги — это исключительно инструмент для профессионалов. Для их подготовки используются самые разные подходы и методики, а их — тысячи. Отсюда и возникают различные недоразумения», — пояснил эксперт. По его словам, основные сложности связаны с так называемыми открытыми вопросами, не предполагающими варианты ответа: «Это примерно также, как прийти в ресторан, в котором нет меню. Когда же респондентам дают „меню“, напрямую спрашивают — доверяете ли вы Владимиру Путину, то мы получаем реальный результат».

Матвейчев рассказал, что минувшей осенью, на фоне реализации пенсионной реформы, рейтинг главы государства действительно несколько снижался, однако сейчас «уже отыгрывает обратно». «Рейтинг Путина растет, и запас прочности у него огромный», — заключил собеседник агентства. Матвейчев подчеркнул, что открытые вопросы «работают» на фоне различных громких событий и эмоциональных переживаний граждан. Так, по его словам, россияне на вопрос о том, кому они доверяют, сразу называли фамилию Путина после присоединения Крыма и оглашения послания Федеральному собранию.

В пятницу гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что последние опросы доказывают безосновательность разговоров о снижении поддержки или доверия президенту. По его словам, россиян прямо спросили, доверяют ли они Путину или нет. «Результаты сенсационные. Они показали, что Путину доверяют не 30%, а 72,3%», — сказал Федоров «Интерфаксу».

24 мая ВЦИОМ обнародовал результаты опроса, согласно которому, по состоянию на вторую декаду мая, глава государства пользовался доверием 31,7% россиян, не доверяют ему 6,6% граждан. При этом деятельность Путина на посту президента одобряют 65,8% участников опроса, не одобряют 25,2% респондентов. Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ждут разъяснений социологов по поводу расхождения между уровнем поддержки Путина и доверием к нему.