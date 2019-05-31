Глава ведомства, которое отчиталось о бедности ямальцев, получает в месяц 25 МРОТ

Глава Тюменьстата отчиталась о доходах. В 2018 году она заработала 3,4 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Тюменьстата Надежда Менова в прошлом году заработала более 3,4 млн рублей. С учетом того, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России на сегодня — 11 280 рублей, она получает более 25 МРОТ в месяц. Данные о доходах сотрудников ведомства представлены в декларации, опубликованной на сайте Росстата.

По итогам 2017 года главный статистик тюменской «матрешки» отчиталась о доходе почти в 2 млн рублей. Тогда же у нее был автомобиль BMW 320i. В декларации за 2018 год Менова указала, что владеет уже другим автомобилем — Audi А5. Новой недвижимости у нее не появилось: в собственности у нее две квартиры по 49,7 и 76,6 «квадратов».

Наибольший доход из заместителей в декларации за прошлый год указал Валерий Ярлов — 1,5 млн рублей. Он владеет автомобилем Mitsubishi OUTLANDER, а также земельным участком площадью 1000 кв. м. жилым домом (110, 7 кв. м.) и гаражом. Меньше других замов в 2018 году заработал Олег Яковлев — 994 тысячи рублей.

Ранее работа Тюменьстата подвергалась критике со стороны федерального руководства ведомства. Поводом стали искаженные данные, предоставленные подразделением по добыче природного газа в апреле 2019 года. Позже в другом отчете ведомства сообщалось о том, что в богатейшем регионе России (Ямал) жителям хватает денег только на еду, и недостаточно для покупки одежды и оплаты услуг ЖКХ. Власти ЯНАО не согласились с этой статистикой. В Росстате списали данные на технический сбой, а глава ведомства пообещал проверить работу Тюменьстата.