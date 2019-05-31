В Югре депутаты пожаловались Бастрыкину и Чайке на прессинг чиновников

КОСы в Нижнесортымском реконструировались около 15 лет Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Депутаты поселка Нижнесортымский (ХМАО) пожаловались в генеральную прокуратуру и СКР на то, что власти Сургутского района обязывают принять на баланс местной администрации канализационные очистные сооружения, несоответствующие стандартам. Об этом «URA.RU» рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«КОСы Нижнесортымского — это долгострой. Их реконструировали с начала двухтысячных и даже теперь, когда работы завершены, стоки все равно не соответствуют всем нормам. А районные власти склоняют к тому, чтобы объект был принят администрацией. Депутаты считают, что в это дело должны вмешаться компетентные органы», — заявил инсайдер. В прокуратуре ХМАО корреспонденту «URA.RU» заявили, что им обращение из Москвы еще не поступило. А вот в пресс-службе следственного комитета Югры подтвердили, что разбирательство уже идет. «Доводы, изложенные в обращении, проверяются в рамках организованной процессуальной проверки», — заявили в силовом ведомстве.

В пресс-службе администрации Сургутского района корреспонденту «URA.RU» сообщили, что от депутатов поселка Нижнесортымский в адрес мэрии никаких обращений не поступало. «Больше года длится бездействие администрации Нижнесортымского в части своих прямых обязательств по водоотведению в поселении. Такую оценку действиям местных властей дал суд», — заявили в муниципалитете.

Ранее «URA.RU» уже сообщало, что администрации Сургутского района и Нижнесортымского увязли в судебных разбирательствах по поводу дальнейшей судьбы этого объекта. «На фоне этого противостояния мэру поселка Петру Рымареву и главе района Андрею Трубецкому уже сложно общаться конструктивно. Прошедшие праймериз показали, что теперь в Нижнесортымском есть разделение на нефтяников и бюджетников и оно продолжает сохраняться», — заявил источник, близкий к администрации поселка