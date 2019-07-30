Судебные приставы Ноябрьска не проконтролировали решение суда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Приставов Ноябрьска обвинили в бездействии. Сотрудники ведомства не проконтролировали решение суда по сносу незаконно построенной сауны возле дома пенсионера. Видеозапись о бездействии приставов депутат окружного Заксобрания Иван Вершинин опубликовал в паблике «Работа на Север| Иван Вершинин» во «ВКонтакте».

По словам парламентария, к нему на прием пришел пенсионер и пожаловался, что возле его дома соседи построили сауну, где постоянно идут шумные разборки. Еще в 2015 году суд обязал соседей снести сауну. Однако здание до сих пор стоит.

На запрос депутата окружного Заксобрания в службу судебных приставов, ему пришел ответ, что нарушений в действиях должностных лиц ведомства нет. «4 июля, при выходе по адресу […] здание-постройка закрыта, вода в бассейне спущена, в присутствии понятых здание было осмотрено, составлен акт, из которого следует, что деятельность не осуществлялась. На основании изложенного нарушения в действиях отдела судебных приставов не установлены», — цитирует ответ приставов парламентарий.

Однако, по словам пенсионера, никакой проверки не было. Его заявление подтвердила и окружная прокуратура. В надзорном ведомстве парламентарию на запрос ответили, что в указанные даты судебные приставы не приходили, поэтому было внесено представление начальнику окружного УФССП.

В беседе с «URA.RU» Вершинин подчеркнул, что будет следить за продолжением истории. «Буду держать данный вопрос на своем депутатском контроле», — сказал парламентарий.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе УФССП по ЯНАО не удалось. На звонки журналиста «URA.RU» никто не ответил.

Видео: «Работа на Север | Иван Вершинин», VK