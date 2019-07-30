На Урале дорожники все лето закрашивают свою собственную разметку

В закрытом городе атомщиков Новоуральске (Свердловская область) рабочие допустили ошибку в дорожной разметке. Они нанесли двойную сплошную полосу разметки на однополосную дорогу. Недовольные местные жители обратились в редакцию «URA.RU». Выяснилось, что подобные инциденты случались и ранее.
В госавтоинспекции сообщили «URA.RU», что разметка нанесена не по правилам. «Разметка наносится в соответствии со сводом правил СП 42.1333.-2016 г., актуализированная редакция СНиП Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Минимальная ширина полосы для движения 2,5 метра. Должна быть пунктирная линия, ширину проезжей части должны привести в соответствие», — объяснили «URA.RU» в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Директор управления городского хозяйства Сергей Ефимов заявил «URA.RU», что ошибку допустило ООО «ДПС» из Ревды, которое выиграло конкурс на проведение работ. «Они на протяжении всего лета наносят разметку неправильно, а потом за свой счет устраняют ошибки. Так получилось и с этой дорогой, они уже закрашивают неправильную разметку. Такая работа, конечно, оплачена не будет», — объяснил Сергей Ефимов.