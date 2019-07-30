Главе Ямала рассказали, где можно добыть миллиард тонн нефти

Губернатору Ямала Дмитрию Артюхову (слева) рассказали о перспективах ачимовской толщи Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Александром Шушаковым перспективы освоения ресурсного потенциала южных районов округа. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе окружного правительства.

Главной темой разговора стали перспективы разработки запасов ачимовской толщи. По оценке экспертов, ресурсный потенциал всего пласта достигает 66 млрд тонн нефтяного эквивалента. В ямальской «дочке» «Газпромнефти» уточнили, что потенциально в западной части ачимовских отложений (Ноябрьский регион) можно обнаружить около одного миллиарда тонн нефти. Также Шушаков рассказал, что в июне компания приступила к разработке Карамовского месторождения.

Ранее Артюхов и председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков подписали меморандум о вовлечении в процесс добычи трудноизвлекаемых запасов ачимовской толщи.

Ачимовская толща представляет из себя ряд пластов, которые характеризуются сложным геологическим строением, что требует при освоении этих запасов применения технологически сложных методов. Наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО.