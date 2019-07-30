Большинство россиян признались, что экономят на покупках

Больше половины жителей России не готовы тратиться на крупные покупки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

59% жителей России не готовы делать крупные приобретения. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Более половины опрошенных (59%) пока настроены скептически», — говорится в отчете на сайте ВЦИОМ. При этом 24% респондентов нынешнее время для крупных покупок посчитали благоприятным (это на 2% больше по сравнению с январем), а 17% — затруднились с ответом.

ВЦИОМ проводил опрос жителей России 27 июля по телефону. Было опрошено 1600 респондентов, уточняет RNS .