Суд решил судьбу детей, мать которых отказалась лечить их от ВИЧ

Тольяттинский суд восстановил в родительских правах бывшую ВИЧ-диссидентку, у которой забрали детей из-за отказа бороться с вирусом. В данный момент завершается оформление необходимых документов, чтобы Марине (имя изменено) вернули сына и дочь, рассказала женщина «URA.RU».
В прошлом году «URA.RU» рассказывало историю Марины, которая несколько лет отрицала ВИЧ и отказывалась от лечения себя и своих детей — 11-летнего сына и маленькой дочери. После того, как органы опеки ограничили Марину в родительских правах, она начала принимать препараты и бороться за воссоединение семьи. Кроме того, женщину признали виновной в «оставлении в опасности» и назначили штраф.
«Час назад суд принял решение о восстановлении меня в родительских правах. Дети почти со мной: сейчас они находятся у бабушки — моей свекрови. Я сделала все для того, чтобы они жили в нашей семье. Сейчас заберем решение суда, и дети вернутся ко мне», — сообщила Марина. Она также намерена обжаловать решение суда по уголовному делу.
По словам Марины, после вмешательства врачей здоровье ее и детей улучшилось. «Будем выполнять планы министерства здравоохранения [по увеличению продолжительности жизни]», — отметила женщина.