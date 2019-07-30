30 июля 2019

Суд решил судьбу детей, мать которых отказалась лечить их от ВИЧ

© Служба новостей «URA.RU»
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Североуральск, социальная реклама, болезнь, пропаганда, вич, stop спид
В прошлом году суд забрал детей у женщины, которая отказывалась признавать ВИЧФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тольяттинский суд восстановил в родительских правах бывшую ВИЧ-диссидентку, у которой забрали детей из-за отказа бороться с вирусом. В данный момент завершается оформление необходимых документов, чтобы Марине (имя изменено) вернули сына и дочь, рассказала женщина «URA.RU».

В прошлом году «URA.RU» рассказывало историю Марины, которая несколько лет отрицала ВИЧ и отказывалась от лечения себя и своих детей — 11-летнего сына и маленькой дочери. После того, как органы опеки ограничили Марину в родительских правах, она начала принимать препараты и бороться за воссоединение семьи. Кроме того, женщину признали виновной в «оставлении в опасности» и назначили штраф.

«Час назад суд принял решение о восстановлении меня в родительских правах. Дети почти со мной: сейчас они находятся у бабушки — моей свекрови. Я сделала все для того, чтобы они жили в нашей семье. Сейчас заберем решение суда, и дети вернутся ко мне», — сообщила Марина. Она также намерена обжаловать решение суда по уголовному делу.

По словам Марины, после вмешательства врачей здоровье ее и детей улучшилось. «Будем выполнять планы министерства здравоохранения [по увеличению продолжительности жизни]», — отметила женщина.

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© Служба новостей «URA.RU»
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