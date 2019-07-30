Тюменские производители ворвались в ТОП-10 федерального рейтинга

Одной из составляющих успеха стало открытие молочной фермы в Петелино Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменская область заняла восьмое место среди регионов России по темпам роста производства молока. Такие данные на первое полугодие 2019 года «URA.RU» сообщили в пресс-службе губернатора. По итогам 2018 года регион занимал 12 строчку в рейтинге.

Общий объем произведенного молока в регионе достиг к 1 июля показателя в 273,6 тонны, что на 4,2% больше, чем годом ранее. При этом объем молока, выработанного на производствах (исключая личные хозяйства), превысил прошлогодний показатель на 9,5%.

По мнению губернатора Александра Моора, успеху регион обязан привлечением крупных инвесторов. В 2017 году ГК «Дамате» возвела в Голышмановском районе один из самых больших в России молочно-товарных комплексов. В декабре 2018 года в селе Петелино Ялуторовского района завершилось строительство первой очереди фермы на 1,8 тысячи коров, на которой, в частности, планируется производить сыры по итальянской технологии.

«Правительство Тюменской области продолжит целенаправленную поддержку крупных предприятий молочной отрасли. Есть договоренности с инвесторами — как с уже действующими, так и с потенциальными. Мы будем предлагать варианты реализации инвестпроектов по созданию производства молока в тех муниципалитетах, где таких хозяйств нет. Это поможет экономическому развитию наших сельских территорий», — заявил глава региона.