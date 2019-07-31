30 июля 2019

Британские СМИ посмеялись над российскими молодоженами. «Московские дураки». ФОТО

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Это один из фото-коллажей, высмеянных британской газетойФото: скрин из публикации The Sun

Британское издание The Sun высмеяло вычурные фотоколлажи российских молодоженов.

«Только что поженившиеся российские пары делают все возможное, редактируя свои причудливые свадебные фотографии», — цитирует «Национальная служба новостей» статью в британской газете.

The Sun опубликовала подборку фотоколлажей с российских бракосочетаний под заголовком: «Московские дураки: эти до смешного отредактированные кадры с российских свадеб надо было оставить экспертам». На одной из картинок невеста на фоне стройки и серого неба стреляет из пушки в мужа бабочками и сердечками.

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Фото: скрин из The Sun

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