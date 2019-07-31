Это один из фото-коллажей, высмеянных британской газетой
Британское издание The Sun высмеяло вычурные фотоколлажи российских молодоженов.
«Только что поженившиеся российские пары делают все возможное, редактируя свои причудливые свадебные фотографии», — цитирует «Национальная служба новостей» статью в британской газете.
The Sun опубликовала подборку фотоколлажей с российских бракосочетаний под заголовком: «Московские дураки: эти до смешного отредактированные кадры с российских свадеб надо было оставить экспертам». На одной из картинок невеста на фоне стройки и серого неба стреляет из пушки в мужа бабочками и сердечками.
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