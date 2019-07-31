Трамп заявил о готовности к «большой сделке» с Россией

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Трамп готов к переговорам с ПутинымФото: официальный сайт Президента РФ

Соединенные Штаты и Россия смогут договориться насчет контроля вооружений. Такое мнение высказал глава США Дональд Трамп в разговоре с журналистами телеканала C-SPAN.

«Я думаю, мы заключим сделку с Россией в сфере контроля над вооружениями. Сейчас производится много вооружений, которые никому не нужны», — приводит «Национальная служба новостей» слова Трампа.

В 2021 году истекает договор о сокращении стратегических наступательных вооружений, и, по словам Трампа, он вряд ли будет продлен. Глава США считает, что в единственном действующем договоре по контролю над вооружениями между Россией и США есть недостатки. Именно поэтому необходимо заключить новое соглашение.

Глава Америки также добавил, что к новому договору, контролирующему все виды ядерного вооружения, может присоединиться Китай, который «пытается догнать США и Россию в этой сфере, но в данный момент сильно отстает». О планах присоединить КНР к сделке ранее сообщал и советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон. Трамп, по его словам, хочет эффективного контроля над вооружениями, который обеспечит настоящую безопасность американцам и союзникам.

4 марта Россия вышла из договора о РСМД в ответ на такой же шаг США. Договор о ракетах средней и малой дальности запрещал сторонам иметь на вооружении баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.

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