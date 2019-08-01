Югорские инвалиды раскритиковали проект, который должен был им помочь

Инвалиды считают, что карту и приложение сделали не для них Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Югре создали интерактивную карту и приложение для смартфона к ней, с помощью которых инвалиды могут проверить доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры. При этом сами инвалиды рассказали «URA.RU», что карта во многих случаях вводит людей в заблуждение или не работает.

«Может, по документам у какой-нибудь аптеки пандус и есть, а по факту — он либо разбитый, либо под таким углом, что проще ползком подняться», — рассказала на условиях анонимности активист одного из обществ инвалидов Югры.

По словам женщины, которая сама передвигается на коляске, вызывает вопросы и то, как пользоваться картой незрячим. «Приложение придумали для инвалидов, в том числе для слепых. Они пользуются специальными программами для зачитывания текста значков и ярлыков на экране. Но в этом приложении программы не работают. В итоге сделали карту и приложение, но не для нас, так как большинство инвалидов пользоваться ей не могут, либо там неправда написана», — добавила югорчанка.

В разработке интерактивной карты и приложения принимал участие департамент социального развития ХМАО-Югры. Там отметили, что информация о доступности объектов размещается учреждениями и организациями социальной инфраструктуры, а в случае ошибок пользователи могут направить жалобу.

«В мае текущего года на совете по развитию местного самоуправления при губернаторе автономного округа главам муниципальных образований дано поручение о проведении мероприятий по актуализации и сверке фактического уровня доступности объектов с данными размещенными на этой карте», — добавили в департаменте.