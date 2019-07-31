Александр Гончаров (по центру в красном галстуке) использует агрессивную политическую рекламу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат Курчатовского райсовета Челябинска Александр Гончаров установил забор почти в центре двора жилого дома. На желтую металлическую конструкцию длиной чуть более метра народный избранник повесил табличку. На ней написано: «Установлено на личные средства вашего депутата Александра Гончарова», передает радио «Говорит Москва».

Зачем понадобился забор почти в центре двора жилого дома, Гончаров не уточнил. Людей также это ограждение не устроило. По их мнению, депутат занимается пиаром, а не помогает благоустроить дворовую территорию.

Жители Челябинска уже жаловались на назойливую агитацию депутата Александра Гончарова. Пользователь «ВКонтакте» Дарья Алексеева в сообществе «8 микрорайон» опубликовала фото доски объявлений, которая была целиком заклеена агитационными материалами Александра Гончарова. Жительница Челябинска назвала этот пиар-ход агрессивным.

Гончаров заявил, что авторами поста являются его оппоненты на выборах. «Этот пост — стиль наших оппонентов из „Соцгорода“ [депутата Госдумы Андрея Барышева]. Вместо того, чтобы самим что-то делать, они критикуют все то, что сделано нашей командой. Касаемо этой оградки: сфотографирован кусок, одна из десяти секций, которые были установлены по просьбе жителей, чтобы на газон не заезжали машины, но можно было проходить пешком для высадки цветов», — сказал кандидат в разговоре с «URA.RU».

Александр Гончаров собирается вновь баллотироваться по своему округу 8 сентября. В этом день жители Челябинска будут выбирать 170 депутатов в семь районных советов. Впоследствии из них сформируют новый состав городской думы и выберут мэра.

Фото: Александр Гончаров