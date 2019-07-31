Здание мэрии нуждается в ремонте Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Историческое здание, в котором находится администрация Кургана, продолжает разрушаться. Вопрос с ремонтом до сих пор не решен, проходящие мимо курганцы высказывают опасение, что здание скоро рухнет.

«Посмотрите, что делается со стеной, даже себе не могут в администрации сделать ремонт», — обратилась к корреспонденту «URA.RU» прохожая возле здании мэрии на центральной площади. Разрушения кладки заметны на лицевом фасаде здания, однако во дворе их больше. Также в здании протекает крыша и законсервирован аварийный лифт.

Проблему с ремонтом в мэрии объясняли тем, что здание находится в федеральной собственности. «Вопрос с передачей [в собственность] не решен, так что ситуация не изменилась», — прокомментировала «URA.RU» руководитель пресс-службы мэрии Елена Бессонова.

Ранее Росимущество опровергало в официальном ответе на запрос «URA.RU» позицию мэрии. «Ссылки руководителя администрации города Андрея Потапова на дорогой ремонт и бедственное положение мэрии, вынужденной ведрами бороться с протечкой воды, льющейся с потолков в зале, в котором проводятся заседания Курганской городской думы, являются несостоятельными», — написали в Росимуществе. По оценкам ведомства, мэрии ничего не мешает провести текущий ремонт.

Кирпичная кладка разрушается в нескольких местах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU