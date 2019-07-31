Курганцев предупредили об ухудшении погоды

Зауральские спасатели дали советы, как пережить непогоду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Резкое ухудшение погоды ожидается в Курганской области с 1 августа. Возможны дождь, гроза, град и сильный ветер, сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС.

«По данным курганских синоптиков, 1 августа местами по области ожидается дождь, гроза, град, порывы ветра до 20 метров в секунду. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте меры безопасности», — говорится в сообщении ведомства. При возникновении происшествий курганцам советуют обращаться в пожарно-спасательную службу по номеру 101 или номеру вызова экстренных служб 112.

1 августа в столице Зауралья ожидаются дожди с грозами, южный ветер до 13 метров в секунду, отдельные порывы до 18 метров в секунду, сообщают в Курганском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. В отдельных районах области возможен град. Воздух при этом прогреется до 30 градусов тепла. В последующие дни сохранится дождливая и ветреная погода, похолодает.

Сотрудники МЧС рекомендуют при дожде воздержаться от дальних поездок, а если ливень застал на улице — укрыться в здании, не пытаться преодолеть подтопленные участки дороги на автомобиле. При сильном ветре нужно закрыть окна, машину припарковать в гараже или вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций, на улице обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. При граде желательно не выходить из дома и держаться как можно дальше от окон, не пользоваться электроприборами.