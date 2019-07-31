Новому мэру Тобольска выделили 150 миллионов рублей

Мэр города Максим Афанасьев (слева) получил от Александра Моора (справа) транш
Более 149 миллионов рублей выделено из бюджета Тюменской области Тобольску, который недавно возглавил Максим Афанасьев, на ремонт городских дорог и тротуаров. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор, сообщили «URA.RU» в пресс-службе губернатора.
На бюджетные средства планируется ремонт внутриквартальных дорог и проездов, пешеходных тротуаров в 6 и 8 микрорайонах Тобольска, по улицам Ленина, 3-я Трудовая, 1-я Луговая, переулок Рабочий. По улицам Верхнефилатовская и Портовая в микрорайон Иртышский восстановят ливневую канализацию.
Кроме того, на выделенные деньги в Тобольске построят 11 остановочных комплексов и приведут в соответствие с национальным стандартом 21 пешеходный переход.