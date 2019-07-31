Суд арестовал россиянина, подозреваемого в госизмене

Россиянина Юрия Ещенко, который подозревается в государственной измене, арестовал Лефортовский суд Москвы. В СИЗО мужчина пробудет до 24 сентября, сообщили в пресс-службе суда.
«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ещенко Юрия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — приводит сообщение суда RT.
В чем конкретно подозревают арестованного россиянина. не сообщается, материалы уголовного дела проходят под грифом «секретно», уточняет агентство Nation News.
В Уголовном кодексе РФ статья 275 устанавливает ответственность за государственную измену. Это может быть шпионаж, выдача иностранному государству или зарубежной компании сведений, составляющих государственную тайну и так далее. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Как ранее писало «URA.RU», сейчас под стражей по подозрению в госизмене находится экс-помощник полпреда президента РФ в УрФО Александр Воробьев. Он был задержан 4 июля сотрудниками ФСБ, во время обысков у него были найдены польский паспорт и записывающая аппаратура.