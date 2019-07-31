31 июля 2019

Суд арестовал россиянина, подозреваемого в госизмене

© Служба новостей «URA.RU»
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Выбор меры пресечения фигурантам по делу о взятке бывшему вице-губернатору Ванюкову. Курган, рация, полиция, арест
Россиянина подозревают в измене родинеФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянина Юрия Ещенко, который подозревается в государственной измене, арестовал Лефортовский суд Москвы. В СИЗО мужчина пробудет до 24 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Ещенко Юрия Александровича, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК России», — приводит сообщение суда RT.

В чем конкретно подозревают арестованного россиянина. не сообщается, материалы уголовного дела проходят под грифом «секретно», уточняет агентство Nation News.

В Уголовном кодексе РФ статья 275 устанавливает ответственность за государственную измену. Это может быть шпионаж, выдача иностранному государству или зарубежной компании сведений, составляющих государственную тайну и так далее. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как ранее писало «URA.RU», сейчас под стражей по подозрению в госизмене находится экс-помощник полпреда президента РФ в УрФО Александр Воробьев. Он был задержан 4 июля сотрудниками ФСБ, во время обысков у него были найдены польский паспорт и записывающая аппаратура.

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