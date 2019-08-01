Дым от лесных пожаров помешал самолету вовремя долететь до Иркутска

Рейс, следующий из Москвы в Иркутск, не смог вовремя прибыть в место назначения из-за дыма от сибирских лесных пожаров. Самолету авиакомпании S7 Airlines пришлось совершить внеплановую посадку в Красноярске.
«Совершить посадку в Иркутске оказалось невозможно из-за тумана и дыма», — передает ТАСС. Из-за задымления борт совершил посадку в Красноярске, отложив очередной вылет в Иркутск на два часа.
Самолет прибыл в место назначения в 5:10 по московскому времени, хотя его прибытие ожидалось несколькими часами ранее.
Дозвониться до представителей иркутского аэропорта и авиакомпании корреспонденту «URA.RU» не удалось. Согласно данным табло аэропорта Иркутска, воздушная гавань на данный момент принимает самолеты.
На территории Иркутской области, Красноярского края и Бурятии введен режим ЧС из-за обширных лесных пожаров, уточняет агентство Nation News. Огонь охватил территорию порядка 3 млн гектаров.