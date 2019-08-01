Спасатели назвали виновных в лесных пожарах в Сибири Фото: depositphotos.com

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Главные новости к этому часу:

В МЧС нашли виновных в сибирских пожарах, захвативших уже три миллиона гектаров леса. Тем временем руководство страны пошло на небывалые меры, чтобы справиться со стихией. Разбираемся, получится ли усмирить сибирские пожары и почему их долго не хотели тушить.

Финляндия ужесточит выдачу виз для россиян. Из-за этого граждане РФ лишатся последней лазейки для упрощенного получения шенгена. Рассказываем, в какие консульства теперь стоит идти за документами и почему из-за нововведения пострадают сами европейцы.

Пермские власти нашли замену дирижеру Теодору Курентзису — смягчить негатив местных жителей решили превращением завода Шпагина в культурный кластер региона. Но город против, и тому есть целых пять причин.

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В Гидрометцентре России нашли причину аномальных холодов в России — и она находится на Урале. Кроме того, россиян предупредили о проблемах со здоровьем из-за холодного августа.