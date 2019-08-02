Россия предложила США и НАТО альтернативу договора о ракетах

РФ предложила США объявить мораторий на размещение «запрещенных» ракет Фото: Анна Майорова © URA.RU

Москва предложила Соединенным Штатам Америки и НАТО по аналогии с Россией объявить мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности. Об этом журналистам рассказал заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш», — приводит ТАСС слова замглавы МИД. Рябков напомнил, что российский мораторий был объявлен президентом страны Владимиром Путиным.

Российский лидер, как напоминает RT, ранее говорил, что Россия не намерена размещать ракеты средней и меньшей дальности до тех пор, пока это не начнет делать Вашингтон.

Ранее бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что выход США из договора о ракетах приведет к хаосу в мировой политике, разрушению принципов стратегической стабильности и подрыву безопасности. Вашингтон, напомним, приостанавливает участие в договоре 2 августа.