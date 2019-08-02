Участие Курентзиса в Дягилевском фестивале оказалось под вопросом

Дирижер Теодор Курентзис, объявивший об уходе из Пермского театра оперы и балета, пока не получал от краевых властей подтверждение проведения Дягилевского фестиваля в следующем году. Об этом заявил сам Курентзис в эфире телеканала «Россия 24».
«Надеюсь, что смогу провести в этом городе Дягилевский фестиваль, пока нет подтверждения от власти. Не знаю, буду ли я это делать, я желаю это делать, если будет Дягилевский фестиваль, <…> если продолжать эту линию, я с удовольствием», — приводит слова Курентзиса ТАСС. На момент публикации получить оперативный комментарий от пермского минкультуры не удалось.
Как пиcало «URA.RU», в конце июня стало известно, что художественный руководитель Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис покидает театр. В качестве возможной причины такого решения ранее назывался конфликт Курентзиса с краевыми властями из-за строительства новой сцены для театра.
В минкультуры Пермского края заявляли, что, несмотря на увольнение, Курентзис останется худруком Дягилевского фестиваля. Сам дирижер отмечал, что это произойдет только в том случае, если нынешний директор Андрей Борисов сохранит свой пост.