Совет Роскачества заклеивать камеры ноутбуков сочли паранойей

После ноутбука придется заклеивать телевизор, шутят эксперты Фото: unsplash.com

Заклеивание камеры на ноутбуке — паранойя, которая может привести к тому, что россияне начнут «закрывать телевизор полотенцем». Об этом заявил интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

«Это паранойя, конечно. Выходит, в кладовку нужно прятать пылесос, который анализирует изображение, а телевизор придется накрывать полотенцем», — сыронизировал эксперт в эфире «Говорит Москва». Также он заключил, что большинство проблем касательно безопасности при использовании гаджетов люди «берут из головы».

Ранее в Роскачестве порекомендовали владельцам гаджетов заклеивать камеры и микрофоны, чтобы за ними не следили, напоминает RT. Эксперты предупредили, что через устройства данные владельца могут похищать вирусные программы.