Ремонт одной из главных трасс Урала откладывается

Работы на трассе должны были начаться в этом году Фото: Анна Майорова © URA.RU

Капитальный ремонт федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, на которую из федерального бюджета выделен один миллиард рублей, откладывается на неопределенное время. Соответствующую закупку пришлось отменить «Уралуправтодору» по требованию Центрального аппарата УФАС. Информация об этом опубликована на официальном сайте госзакупок.

«В федеральную антимонопольную службу поступила жалоба, которая была признана обоснованной. ФАС было выдано предписание аннулировать закупку. Данное требование выполнено, но решение ФАС будет обжаловано», — пояснила ведущий специалист по связям с общественностью аппарата при руководстве ФКУ «Уралуправтодор» Мария Черных.

Согласно извещению, речь идет о нарушении российского законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Однако других подробностей в документе нет. В центральном аппарате УФАС решение пока никак не прокомментировали, данных о жалобе в реестре ведомство не опубликовано.

Разыгрываемый контракт предусматривал капитальный ремонт трассы Екатеринбург — Тюмень общей протяженностью 10 километров, в ходе которого дорожное полотно должны были расширить до четырех полос. Финансирование распределялось на два года: в 2019 году подрядчик получал 300 млн рублей, в 2020 — 699 млн рублей. Выполнение работ предусмотрено до ноября 2020 года. На новой дороге будет введено ограничение скорости — до 100 километров в час.