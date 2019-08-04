Экс-депутат Рады назвал плюсы бегства половины населения Украины

Украинцы, работающие за рубежом, привозят заработанные деньги обратно на родину. Об этом заявил бывший депутат верховной Рады Украины Спиридон Килинкаров. Так политик прокомментировал высказывание главы национального МИД Павла Климкина о том, что половина граждан страны через несколько лет навсегда уедет за рубеж.
«Плюсы есть только в том, что украинцы, которые работают за рубежом, ввозят заработанные деньги на Украину. В краткосрочной перспективе мы получаем финансовый ресурс, которым поддерживается страна», — передает «Национальная служба новостей» слова Килинкарова. По его данным, такие граждане дают бюджету страны порядка 12 млрд долларов. Однако эта ситуация не может длиться долго, поскольку такие украинцы вскоре «уедут сами и увезут свои семьи за границу», уточнил Килинкаров.
Ранее глава дипломатического ведомства заявил, что через несколько лет половина граждан Украины покинет страну. По его словам, сейчас за рубежом работают миллионы украинцев, которые в скором времени останутся за границей. В то же время министр заверил, что люди для Украины являются главной ценностью, напоминает «Пятый канал».