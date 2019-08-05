Рублю предрекли падение к концу года

В конце этого года стоит ожидать падение курса рубля, так как на мировом рынке снижается интерес инвесторов к рисковым активам. Об этом сообщили аналитики Райффайзенбанка агентству экономической информации «Прайм».
«Курс рубля имеет достаточно высокие шансы уйти выше 67 рублей за доллар до конца этого года», — заявили эксперты. Они считают, что курс вернется к «своему справедливому значению»: ранее рубль укрепился из-за прекращения обсуждения новых антироссийских санкций и торгового перемирия.
По мнению аналитиков, курс российской валюты станет чувствительнее к переменам на мировом рынке. Сейчас, по оценкам экспертов, усиливается отток капитала с развивающихся рынков и корректируются цены на сырьевые товары. Изменения связаны с позицией Федеральной резервной системы США, которая не готова смягчить свою монетарную политику, из-за чего назревает торговый конфликт между США и Китаем, уточняет RT.