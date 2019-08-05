04 августа 2019

Рублю предрекли падение к концу года

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, рубль, экономика, деньги, пассатижы, падение рубля, рубль в тисках
Аналитики считают, что в конце года один доллар будет стоить 67 рублейФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В конце этого года стоит ожидать падение курса рубля, так как на мировом рынке снижается интерес инвесторов к рисковым активам. Об этом сообщили аналитики Райффайзенбанка агентству экономической информации «Прайм».

«Курс рубля имеет достаточно высокие шансы уйти выше 67 рублей за доллар до конца этого года», — заявили эксперты. Они считают, что курс вернется к «своему справедливому значению»: ранее рубль укрепился из-за прекращения обсуждения новых антироссийских санкций и торгового перемирия.

По мнению аналитиков, курс российской валюты станет чувствительнее к переменам на мировом рынке. Сейчас, по оценкам экспертов, усиливается отток капитала с развивающихся рынков и корректируются цены на сырьевые товары. Изменения связаны с позицией Федеральной резервной системы США, которая не готова смягчить свою монетарную политику, из-за чего назревает торговый конфликт между США и Китаем, уточняет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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