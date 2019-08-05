Елена Трескова и Сергей Никонов неожиданно стали конкурентами Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Законодательном собрании Свердловской области начались переговоры по вопросу об избрании нового вице-спикера.

Как сообщили «URA.RU» несколько высокопоставленных источников, на данной пост претендуют два депутата — председатель парламентского комитета по аграрной политике Сергей Никонов и заместитель председателя этого же комитета Елена Трескова. У каждого из кандидатов уже появились свои лоббисты и группы поддержки.

Ожидается, что переговоры продлятся вплоть до следующего заседания Законодательного собрания области, которое пройдет в октябре этого года.

Как ранее сообщало «URA.RU», ранее занимавший пост вице-спикера Анатолий Сухов скончался 2 августа. Председатель областного парламента Людмила Бабушкина заявила корреспонденту агентства, что любые разговоры о преемнике ее заместителя через три дня после его смерти являются неэтичными и преждевременными.