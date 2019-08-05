Уволился куратор самого амбициозного социального проекта губернатора Куйвашева

Сергей Гайда (у микрофона) переходит на другое место работы Фото: www.uv66.ru

Заместитель министра социальной политики Сергей Гайда ушел в отставку. Эту информацию «URA.RU» подтвердили в министерстве и сам отставной чиновник, написавший заявление по собственному желанию. Он пока не раскрыл, какой пост намерен занять в будущем.

В правительстве у Сергея Гайды был особый статус: в феврале 2018 года губернатор Евгений Куйвашев назначил его ответственным за реализацию проекта «Единой социальной карты» (проект ЕСК оценивался в 10 млрд рублей ежегодного оборота). На тот момент чиновник значился заместителем министра энергетики и ЖКХ, но для уменьшения бюрократической нагрузки его перевели в профильное ведомство. О том, как Сергей Гайда проявил себя в реализации проекта, пока ничего не известно. Новая информация о нем появлялась только в январе, когда стало известно, что чиновник собирает документы на получение иностранного гражданства как член семьи репрессированных поляков.

На последней встрече по ЕСК 30 июля в кабинете губернатора Сергей Гайда отсутствовал — здесь его заменил отец, общественный советник главы региона Анатолий Гайда. От участников беседы глава региона потребовал: «Теперь необходимо оперативно, без каких-либо проволочек выводить работу по созданию Единой социальной карты в практическую плоскость». Несмотря на жесткий разговор, впрочем, ожидается, что ЕСК будет окончательно внедрена только к 2021 году. При этом до сих пор неизвестно, каким образом будут взаимодействовать с ЕСК кредитные организации и граждане.