Тюменец сделал предложение девушке и спрыгнул с Моста влюбленных

Мужчину задержали сразу же после прыжка
В Тюмени 29-летний парень после разговора со своей девушкой перелез через перила Моста влюбленных и упал в воду. По словам очевидцев, он выжил и вернулся обратно на мост. Там его уже ожидала полиция.
«Молодой человек перед этим сделал предложение своей девушке, она согласилась. Как он рассказал, поступок совершил из-за избытка эмоций», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе городского УМВД.
По данным полиции, парень во время прыжка не пострадал. Никаких юридических последствий для пары не будет.