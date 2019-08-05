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Тюменец сделал предложение девушке и спрыгнул с Моста влюбленных

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину задержали сразу же после прыжкаФото: «ЧС Тюмень», «ВКонтакте»

В Тюмени 29-летний парень после разговора со своей девушкой перелез через перила Моста влюбленных и упал в воду. По словам очевидцев, он выжил и вернулся обратно на мост. Там его уже ожидала полиция.

«Молодой человек перед этим сделал предложение своей девушке, она согласилась. Как он рассказал, поступок совершил из-за избытка эмоций», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе городского УМВД.

По данным полиции, парень во время прыжка не пострадал. Никаких юридических последствий для пары не будет.

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© Служба новостей «URA.RU»
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