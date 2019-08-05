Алексей Текслер наращивает влияние в преддверии выборов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Челябинской области-2019

Врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер по итогу июля увеличил свое влияние, несмотря на перенос части мероприятий саммитов ШОС и БРИКС в Санкт-Петербург. В новом рейтинге АПЭК южноуральский врио переместился 39-го на 31-е место — это один из самых серьезных рывков в исследовании. По данным политологов, в пользу врио сыграла встреча с президентом Владимиром Путиным, после которой регион получил гарантии финансирования международного мероприятия.

Вадим Шумков сумел наладить отношения с элитами Зауралья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Укрепляются позиции и другого уральского врио — главы Зауралья Вадима Шумкова. За месяц он сумел переместиться с 37-й на 29-ю позицию. По мнению главы АПЭК Дмитрия Орлова, во многом рост влияния Шумкова обусловлен эффективной предвыборной кампанией. «Ему удалось достичь очень высоких рейтинговых показателей и удержаться на этой высоте, сформировать вокруг себя элитную коалицию, эффективно решать вопросы экономического развития. Динамика рейтинга будет зависеть от его способности делегировать общественное доверие, которым он располагает, для победы кандидатов „Единой России“ на выборах в Курганскую городскую думу», — отметил политолог в беседе с«URA.RU».

Рейтинг влияния губернатора ХМАО Наталья Комаровой за месяц не изменился — глава Югры сохраняет 10-ю позицию в группе с очень сильным влиянием, но ее стремительно догоняет губернатор Тюменской области Александр Моор. На фоне анонсированного корпорацией «Газпром нефть» строительства в столице региона исследовательского центра «Геосфера» (в создание которого может быть вложено около трех миллиардов рублей) Моор переместился с 14 на 11 место. В первую двадцатку перешел и третий представитель «матрешки» — глава Ямала Дмитрий Артюхов — месяцем ранее он находился на 21-й позиции (сейчас — на 20-й).

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев переместился в рейтинге с 22-го на 25-е место. Самое резкое падение среди всех представителей Большого Урала по итогу июля продемонстрировал губернатор Прикамья Максим Решетников — с 32-го на 38-е место. В АПЭК считают, что снижение влияния пермского губернатора «обусловлено ситуативными факторами». В течение июля властям Прикамья так и удалось развернуть в нужное для себя русло ситуацию вокруг ухода дирижера Теодора Курентзиса, а в середине месяца из-за трехнедельного отпуска Максима Решетникова в правительстве регионе началась путаница — обязанности губернатора будут делить между собой два чиновника.

В группу с сильным влиянием перешел врио главы Оренбургской области Денис Паслер (с 54-го на 46-е место). Тройка лидеров рейтинга за июль не изменилась. Первую позицию удерживает мэр Москвы Сергея Собянин, на второй — руководитель Чеченской республики Рамзан Кадыров, на третьей — глава Татарстана Рустам Минниханов.