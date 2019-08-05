Женщине-пилоту пришлось заплатить миллион рублей, чтобы вылететь за границу

Запрет на полет заставил женщину, являвшуюся вторым пилотом, погасить долг
Женщину-пилота в Петербурге не пустили в заграничный рейс из-за штрафов на миллион рублей, сообщили судебные приставы.
«Любительница лихой езды, накопившая более сотни штрафов ГИБДД, была остановлена в аэропорту. <…> Общая сумма долга составила 996 тысяч рублей», — сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Петербургу.
Помимо штрафов за неправильную езду, у женщины были неоплаченные налоги и кредиты. Отмечается, что нарушительница погасила долг в полном объеме в день, когда ей запретили рабочий выезд за границу.