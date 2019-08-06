В команде челябинского губернатора грядет отставка ключевого министра

Сергею Приколотину прочат отставку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Приколотин в скором времени уйдет в отставку. Об этом «URA.RU» сообщают собственные источники в правительстве региона.

«К Приколотину накопилось много претензий, связанных с медициной в малых городах и на селе, — утверждает источник. — В этом убедился Алексей Текслер (врио губернатора) во время объезда территорий. Приколотин уйдет в августе или сразу после выборов, когда будет формироваться новая команда».

Другой источник утверждает, что грядущая отставка связана со сменой куратора социального блока. 10 июля ушел в отставку отвечающий за работу минздрава первый вице-губернатор Евгений Редин, а его места заняла экс-сенатор Ирина Гехт, которая по словам источника, будет менять кадры в своей сфере. Получить комментарий Гехт не удалось.

«В любом случае если Приколотин уходит, то назначить нового руководителя могут только в статусе «и.о»». Кандидатура министра здравоохранения региона всегда согласовывается с Минздравом РФ, а это долгий процесс», — пояснил источник.

У Приколотина слухи об отставке вызвали недоумение. «От вас в первый раз об этом слышу. Такие решения принимаются на уровне руководителя области. Я уходить пока не собираюсь», — заверил чиновник корреспондента «URA.RU».

Приколотин был назначен руководителем областного минздрава в январе 2018 года. До этого он полгода работал в должности замминистра, а ранее работал врачом-реаниматологом. В профессиональной среде о нем отзывались с уважением.