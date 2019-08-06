Ремонт ключевой уральской трассы отменил жалобщик из Махачкалы

Махачкалинский бизнесмен затормозил расширение федеральной трассы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Причиной переноса срока ремонта федеральной трассы Екатеринбург — Тюмень, на которую государство планировало потратить миллиард рублей, стала жалоба дагестанской компании Paru Group, занимающейся «тендерным сопровождением». Об этом в ответ на официальный запрос «URA.RU» сообщил центральный аппарат ФАС.

«ФКУ „Уралуправтодор“ не в полном объеме разместило в ЕИС (единой информационной системе) проектную документацию», — пояснил начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Артем Лобов. Также госпредприятие неправильно выбрало способ определения поставщика, установило ограничение для участников по членству в ЕИС и обязало их предоставить утратившую силу выписку из реестра саморегулирующихся организаций.

Отправившая жалобу компания Paru Group находится в Махачкале. Согласно ее сайту, фирма предлагает за вознаграждение широкий спектр услуг по тендерному сопровождению. В них входят также анализ документации, заказчика и конкурентов, демпинг на электронном аукционе, подготовка и подача жалобы в УФАС. Ее создатель Пайзула Джаватханов активно продвигает бизнес на личной странице Instagram. В компании Paru Group пообещали прокомментировать процесс, однако перестали отвечать на звонки.

Контракт, который должны были разыграть в начале августа, предусматривал ремонт десятикилометрового отрезка трассы Екатеринбург — Тюмень. Работы планировали закончить до ноября 2020 года.