Япония не приняла протест России по ситуации с Курилами

Власти Японии отказались принимать протест России по вопросу Южных Курил. Об этом журналистам заявил генсек японского правительства Ёсихидэ Суга, комментируя ноту протеста, которую направил МИД РФ.
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов накануне вручил японскому послу ноту протеста после того, как японцы-участники безвизовых обменов с Курильскими островами допустили определенные нарушения. Обсуждая это, Суга заявил, что Япония не согласна с претензиями России. «Посол [Японии в России Тоехиса] Кодзуки в очередной раз изложил [Моргулову] позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми», — цитирует ТАСС его слова.
Суга подчеркнул, что Токио будет и дальше работать над заключением мирного договора с Москвой. По его словам, переговоры необходимо проводить в «тихой, спокойной обстановке», уточняет RT.
МИД России 6 августа выразил недовольство действиями участников безвизовых обменов. В рамках этого проекта японцы могут посетить Южные Курилы, а жители островов — Японию. В МИД указали, что японская сторона допустила нарушения, и Токио недобросовестно подходит к формированию таких групп, передает телеканал 360.
Россия и Япония с середины прошлого века пытаются достичь подписания мирного договора по итогам Второй мировой войны. Главным препятствием долгие годы является вопрос принадлежности четырех островов Курильской гряды, напоминает «Национальная служба новостей». МИД РФ неоднократно подчеркивал, что российский суверенитет над островами не подлежит сомнению.