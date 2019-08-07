В квартире Бузовой обнаружили «сомнительные» картины

Дизайнер назвал квартиру Ольги Бузовой скучной и безликой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

В квартире певицы Ольги Бузовой много хлама и «сомнительных» картин. Такой вывод сделал архитектор-дизайнер Сергей Сапонов.

«Жилье Бузовой не поражает и не удивляет особо ничем. Мы имеем захламленную всякой ерундой квартиру», — рассказал дизайнер газете «Дни.Ру». Сапонов отмечает, что в доме звезды висит несколько «сомнительных с художественной точки зрения» полотен, стоит недорогая мебель, разбросано огромное количество мягких игрушек, а также «прочая атрибутика с лицом хозяйки».

Отдельный акцент архитектор сделал на «иконостасе» Бузовой. Так Сапонов назвал место, где находятся все награды и премии, которые ведущая когда-либо получала.

Сапонов также дал итоговую оценку жилищу Бузовой, назвав его «идеальным примером большого количества квартир в нашей стране». Фотограф отмечает, что квартира «невыносимо скучна и безлика», несмотря на неплохой ремонт и удобную мебель.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова купила пятую квартиру в Москве. Звезда приобрела ее за 60 млн рублей, сообщал «Пятый канал».