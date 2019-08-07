Свердловская область потратит миллиарды, чтобы стать лидером по развитию малого бизнеса

К 2035 году Свердловская область должна войти в тройку лучших российских регионов по развитию малого и среднего бизнеса. Такая задача содержится в утвержденной свердловским правительством программе поддержки предпринимательства.
Как следует из опубликованного на портале правовой информации документа, на достижение названной цели в 2019—2035 годах будет израсходовано 9 миллиардов 412 миллионов рублей. В том числе, 7,3 миллиарда рублей поступит из федерального бюджета, 1,7 миллиарда — из областного бюджета.
Ожидается, что за указанный период доля субъектов малого предпринимательства в валовом региональном продукте увеличится с 32% до 40%, численность занятых в данной сфере — с 635 тысяч до 855 тысяч человек. Среднемесячная зарплата занятых в малом бизнесе сотрудников вырастет более чем вдвое — с 27,6 тысяч рублей до 62 тысяч рублей.