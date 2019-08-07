Компания Михельсона готовится заплатить рекордные дивиденды своим акционерам

Совет под председательством Леонида Михельсона утвердил рекордную сумму дивидендов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

СИБУР выплатит своим акционерам 16,7 млрд рублей. Такой размер дивидендов за первые шесть месяцев 2019 года одобрил накануне совет директоров холдинга. Это рекордная за последние три года сумма — в прошлом году бенефициары получили на 5,7 млрд меньше, а в 16-м их прибыль составила 9,8 млрд руб.

«Направить на выплату дивидендов акционерам ПАО „СИБУР Холдинг“ по результатам 6-ти месяцев 2019 года 16 млрд 774 млн 289 тысяч 70 рублей и выплатить дивиденды в размере 7,7 рубля на одну обыкновенную акцию», — говорится в сообщении компании.

По данному вопросу положительно проголосовали все двенадцать членов совета директоров, в который входят основные акционеры компании — Леонид Михельсон (возглавляет совет) и Геннадий Тимченко. Общее собрание акционеров СИБУРа, на котором будет утверждена сумма, пройдет 6 сентября.

Выручка крупнейшей нефтегазовой компании страны СИБУР, зарегистрированной в Тобольске, за первые шесть месяцев текущего года составила 266,2 млрд рублей. Активы структуры по состоянию на 30 июня оцениваются в 1,3 триллиона рублей.