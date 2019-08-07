Лидер «Чайфа» жестко ответил на совет Ройзмана

Лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин ответил бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, который посоветовал музыканту воспользоваться «специальной кнопочкой в интернете», чтобы прекратить травлю в комментариях. Не называя имен, Шахрин дал понять, что считает Ройзмана «блогером на доверии».
«Один бывший депутат Государственной думы и глава городской думы крупного города раздает комментарии на любые темы, не изучив матчасть. То ему за
Также он ответил на совет Ройзмана «нажать специальную кнопочку в интернете», чтобы не читать гневные комментарии. «То, что у СМИ есть кнопка „выкл“, я отлично знаю и пользуюсь этим наворотом регулярно», — заключил Шахрин.
Как писало «URA.RU», ранее лидер группы «Чайф» рассказал, что закрыл комментарии в соцсетях после того, как интернет-пользователи начали писать оскорбительные послания в его адрес из-за участия в московском фестивале «Шашлык Live» во время протестов 3 августа. Комментируя слова Шахрина, Евгений Ройзман в эфире «Эха Москвы» заявил, что устроить травлю в интернете «физически невозможно».
«Потому что интернет устроен так, что есть там такая кнопочка, ты ее нажимаешь и больше нет ни интернета и никакой травли. Просто возьми и выдерни из розетки и все на этом закончится», — сказал Ройзман. Также он назвал «достойным» поведение артистов, отказавшихся от выступления на «Шашлык Live». На момент публикации получить комментарий Шахрина «URA.RU» не удалось — помощник артиста сослался на его занятость.