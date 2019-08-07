Кадыров назвал имена организаторов вторжения в Дагестан

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, кто был причастен к вторжению в Дагестан 20 лет назад. По мнению Кадырова, в боевых действиях виновато ЦРУ.
Речь идет о событиях 7 августа 1999 года, когда банды боевиков под руководством Шамиля Басаева и Хаттаба вторглись в Дагестан со стороны Чечни с целью «освободить» мусульман. Противостояние закончилось 14 сентября. В результате погибли более 280 граждан России, еще 800 пострадали.
«Первым был отряд дагестанского идеолога ваххабизма Багаутдина Кебедова… численностью до 1200 человек, состоящий из жителей Дагестана. Следом шла… армия дагестанца Магомеда Тагаева», — заявил Кадыров в интервью «Чечня сегодня». Он добавил, что третий отряд принадлежал арабскому террористу Хаттабу, которого подготавливали в ЦРУ. Также в составе группы были люди Раппани Халилова.
Чеченский лидер отметил, что террористы с легкостью дошли до границ Дагестана и вернулись той же дорогой. Российские силовики попытались устранить боевиков, однако ни один из них не пострадал за период с 11 по 24 августа. «Участники противостояния террористам заслуживают уважения, но перелом в события внесли армия», — цитирует Кадырова телеканал 360.