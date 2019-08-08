Ямальский губернатор может поменять график работы из-за высоких цен

Глава региона может изменить запланированный маршрут объезда сел Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 8 августа отправится в села Салемал и Яр-Сале, и во время поездки он может изменить запланированный маршрут. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Маршрут может поменяться. Люди жаловались Артюхову на высокие цены в селах. Он может заглянуть в магазин или аптеку», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе окружного правительства «URA.RU» подтвердили, что губернатор проведет инспекцию в двух селах Ямальского района. «Будет смотреть дороги, стройки, как идет благоустройство. Осмотрит строящуюся школу и центр национальных культур», — отметили в пресс-службе. От других комментариев там воздержались.

Глава Ямала этим летом объезжает весь округ. Он уже посетил Шурышкарский район. Позже губернатор инспектировал ход строительства соцобъектов и ремонта дорог в Салехарде. Также он посетил стройки Красноселькупского и Тазовского районов, побывал в Лабытнанги, где отчитал подрядчика, срывающего сроки сдачи спорткомплексов.