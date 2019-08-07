Президент Украины Владимир Зеленский заблудился возле президентского дворца в Анкаре. Указывать ему верный путь пришлось турецкому лидеру Реджепу Эрдогану.
После того, как главы государств поприветствовали на турецком языке выстроенный перед дворцом караул, Зеленский направился дальше вместо того, чтобы принять рапорт офицера. Как видно на записи турецкого телеканала NTV, Эрдоган обратил внимание украинского коллеги на протокольную ошибку и попросил его вернуться назад.
В Турции у Зеленского, помимо двусторонних переговоров с Эрдоганом, запланирована встреча с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Кроме того, сегодня в Анкаре Зеленский встретился с соотечественниками. Отвечая на один из вопросов, украинский лидер заявил, что рано или поздно Крым вернется под контроль Киева.
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